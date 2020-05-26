Подозреваемый уверял, что малыш получил травму, неудачно упав с лестницы

Наро-Фоминскую область потрясла страшная история. В селе Каменское уроженец Таджикистана, как считает следствие, убил сына, которому было 1,5 года.

Как сообщает региональное отделение СК РФ, мальчику стало плохо в ванне, где он был со своей мамой. Малыш упал и больше не очнулся. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что отец ребенка из-за неприязни избил малыша. От травмы головы мальчик и умер.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", родитель настаивал, что малыш получил травму за день до смерти. Он утверждал, что мальчик упал на железной лестнице, но родители решили не показывать его врачам.

Мужчине предъявили обвинение, но свою вину он не признал.