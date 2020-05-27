Молния ударила в самолет над Красноярском

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Во время грозы в красноярском крае одна из молний попала в грузовой самолет Ан 124-100, который в этом время заходил на посадку.
В аэропорту Красноярска журналистам рассказали, что посадка прошла в обычном режиме, а сейчас специалисты проводят техническую проверку судна, принадлежащего компании "Волга-Днепр", – уточняет телеграм-канал "Стрелка".
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