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Молния ударила в самолет над Красноярском

О пострадавших на борту не сообщается

Во время грозы в красноярском крае одна из молний попала в грузовой самолет Ан 124-100, который в этом время заходил на посадку.

В аэропорту Красноярска журналистам рассказали, что посадка прошла в обычном режиме, а сейчас специалисты проводят техническую проверку судна, принадлежащего компании "Волга-Днепр", – уточняет телеграм-канал "Стрелка". 

Дарья ПЕТРОВА

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