В Химках похитили велосипед стоимостью почти в полмиллиона

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Вором оказался житель Москвы. На 20-летнего юношу завели уголовное дело, ему грозит 10 лет лишения свободы.
Инцидент произошел на улице 9 мая. Шоссейный велосипед был украден из подъезда дома. Стоимость ущерба составила 400 тыс. рублей. Также выяснилось, что у молодого человека уже была судимость, отмечает "Подмосковье сегодня".
По статистике, подъезд является самым распространенным местом кражи двухколесного транспорта.
Президент подчеркнул, что коронавирус – не причина бездействовать в других сферах