В Химках похитили велосипед стоимостью почти в полмиллиона

О краже сообщил представитель спортивной организации

Вором оказался житель Москвы. На 20-летнего юношу завели уголовное дело, ему грозит 10 лет лишения свободы.

Инцидент произошел на улице 9 мая. Шоссейный велосипед был украден из подъезда дома. Стоимость ущерба составила 400 тыс. рублей. Также выяснилось, что у молодого человека уже была судимость, отмечает "Подмосковье сегодня".

По статистике, подъезд является самым распространенным местом кражи двухколесного транспорта.