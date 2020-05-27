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В Химках похитили велосипед стоимостью почти в полмиллиона

О краже сообщил представитель спортивной организации

Вором оказался житель Москвы. На 20-летнего юношу завели уголовное дело, ему грозит 10 лет лишения свободы.

Инцидент произошел на улице 9 мая. Шоссейный велосипед был украден из подъезда дома. Стоимость ущерба составила 400 тыс. рублей. Также выяснилось, что у молодого человека уже была судимость, отмечает "Подмосковье сегодня".

По статистике, подъезд является самым распространенным местом кражи двухколесного транспорта.

Анна ШУЛЕПОВА

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