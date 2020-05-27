Инцидент произошел в здании местной администрации

В новой серии телепередачи "Мужское/женское" обсуждались тяжелые условия существования россиян, которые вынуждены жить в аварийном доме в нижегородском Кстово. В программу попал момент, когда пытавшийся взять комментарий у городских властей журналист падает с лестницы.

Целью корреспондента Первого канала было узнать, что думает администрация о жизни россиян в доме, где рушатся стены и протекает канализация. О состоянии жилья и теме передачи рассказывается в описании к видеоролику на сайте Первого канала.

В итоге стремление попасть на прием к городским властям закончилось для репортера полетом с лестницы. Ведущие телешоу сообщили, что падение стало результатом ссоры журналиста с представителем охраны ведомства.

На сайте Следственного комитета РФ по Нижегородской области указано, что по факту случившегося будет проведена доследственная проверка.