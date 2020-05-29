«Они представляют опасность для ЦРУ» - депутат Федоров прокомментировал ситуацию с плененными в Триполи социологами

Руководитель ФЗНЦ и общественный деятель Александр Малькевич считает, что террористы ПНС удерживают российских социологов из страха, ведь Максим Шугалей и Самер Суэйфан узнали информацию, компрометирующую триполитанское правительство. Такого же мнения придерживаются депутат ГД РФ Евгений Федоров и член-корреспондент РАЕН, политолог Константин Соколов.



Пленные социологи представляют для ПНС опасность. Если международное сообщество узнает всю правду о триполитанском правительстве, планы Файеза Сарраджа по захвату Ливии могут провалиться, считает Соколов.

Федоров, в свою очередь, добавил, что россияне также представляют угрозу и для ЦРУ.

"Я бы даже сказал так: они представляют опасность тогда уж для Центрального разведывательного управления США. Потому что понятно, что они за всем этим стоят. Я вполне допускаю, что это именно так", – уверен парламентарий.

Александр Малькевич рассказал, что Шугалея и Суэйфана пытают и вынуждают признать лживые обвинения ПНС. Но, по мнению руководителя ФЗНЦ, террористам не удастся сломить россиян.

Напомним, год назад социологи отправились в Ливию для проведения социологического исследования. Они получили разрешение и необходимые документы для пребывания в Триполи.

В процессе работы им стали известны подробности о деятельности ПНС. Это и стало причиной их похищения подконтрольными ПНС боевиками RADA. Террористы этой группировки официально входят в так называемое МВД. В тюрьме "Митига" Шугалея и Суэйфана незаконно удерживают уже больше года.