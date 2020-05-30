Прокуратура ищет вандалов

Двое молодых людей подошли к пьедесталу, расположенному в Дзержинском районе Нижнего Тагила, и залили огонь водой из бутылки. Инцидентом заинтересовалась Прокуратура.

По информации пресс-службы ведомства, в настоящий момент проводится проверка по факту вандализма в отношении неизвестных лиц.

Сотрудники Прокуратуры занимаются поиском не только самих вандалов, но и других лиц, причастных к случившемуся.