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Двое молодых людей подошли к пьедесталу, расположенному в Дзержинском районе Нижнего Тагила, и залили огонь водой из бутылки. Инцидентом заинтересовалась Прокуратура.
По информации пресс-службы ведомства, в настоящий момент проводится проверка по факту вандализма в отношении неизвестных лиц.
Сотрудники Прокуратуры занимаются поиском не только самих вандалов, но и других лиц, причастных к случившемуся.
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