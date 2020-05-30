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Уральские подростки залили Вечный огонь водой

Прокуратура ищет вандалов

Двое молодых людей подошли к пьедесталу, расположенному в Дзержинском районе Нижнего Тагила, и залили огонь водой из бутылки. Инцидентом заинтересовалась Прокуратура. 

По информации пресс-службы ведомства, в настоящий момент проводится проверка по факту вандализма в отношении неизвестных лиц. 

Сотрудники Прокуратуры занимаются поиском не только самих вандалов, но и других лиц, причастных к случившемуся. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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