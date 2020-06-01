Животное скончалось от потери крови

Жители Дубны стали свидетелями странного поведения молодого лося. Сохатый повредил забор детского сада и ограду школы, в результате чего поранился. После этого животное металось по городу с огромной скоростью, неожиданно упало и умерло. Об этом рассказали очевидцы.

Экологи считают, что это происшествие – случайность. Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Минсельхоз области предполагает, что сохатым стало тесно в лесу, поэтому молодая особь и оказалась в городе. Ведь численность лося в Подмосковье растет с каждым годом.