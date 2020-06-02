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Чрезвычайное происшествие случилось на улицах Омска. Посреди белого дня из-под земли неожиданно забил фонтан высотой в пятиэтажный дом.
Авария произошла на глазах многих очевидцев, которые поспешили заснять все на видео и поделились эпичными кадрами в соцсетях.
Как отмечает "Пятый канал" мощная струя воды вырвалась из-под земли в одном из омских дворов и окатила стоящие рядом машины, а также торговый ларек.
При этом, по мнению очевидцев, во всем виноваты сезонные опрессовки, которые проводят коммунальщики.
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