Вода хлестала с мощным напором

Чрезвычайное происшествие случилось на улицах Омска. Посреди белого дня из-под земли неожиданно забил фонтан высотой в пятиэтажный дом.

Авария произошла на глазах многих очевидцев, которые поспешили заснять все на видео и поделились эпичными кадрами в соцсетях.

Как отмечает "Пятый канал" мощная струя воды вырвалась из-под земли в одном из омских дворов и окатила стоящие рядом машины, а также торговый ларек.

При этом, по мнению очевидцев, во всем виноваты сезонные опрессовки, которые проводят коммунальщики.