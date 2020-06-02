Спортсмен никогда раньше не видел столь агрессивных протестов

Российский фигурист Алексей Красножон, выступающий за США, поделился своими впечатлениями о кровавом бунте в Штатах, вызванном смертью афроамериканца Джорджа Флойда. По словам спортсмена, за семь лет его жизни в этой стране он не видел протестов страшнее, чем сейчас.

Красножон считает верным то, что огромное количество людей хотят добиться справедливости. Однако фигурист отметил в разговоре с Sport24.ru, что многие американцы ведут себя подло. Он не понимает, зачем грабить бизнесменов и причинять вред невинным людям. Спортсмен надеется, что всех воров и вандалов накажут.

Погромы и протесты начались в США в конце мая из-за смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Сотрудник правоохранительных органов надавил коленом на шею мужчины, которому стало тяжело дышать. Флойд просил убрать ногу, но его мольбы остались без внимания. Он умер в больнице вскоре после этого. Как пишет агентство "ФедералПресс", президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в города, охваченные протестами, военных, если губернаторы не возьмут ситуацию под контроль силами Национальной гвардии.