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Есть погибший: в Петербурге загорелась больница с коронавирусными пациентами

Есть погибший: в Петербурге загорелась больница с коронавирусными пациентами
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
ЧП случилось в Боткинской больнице

В Петербурге рано утром вспыхнул пожар. Загорелась Боткинская больница. В результате один из пациентов погиб – об этом со ссылкой на МЧС сообщает РИА "Новости".

Пожар начался в 05:50 на втором этаже четырехэтажного корпуса. Загорелся бокс 11. Пациент отравился угарным газом, рассказали в экстренных службах.

Боткинская больница принимает на лечение больных с коронавирусом. Однако ЧП, как стало известно, произошло в боксе, где находятся пациенты с гепатитом.

Как дополняет РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы, пожар начался из-за того, что больной курил.

"По предварительной информации, в результате курения в постели произошло тление постельных принадлежностей, из-за которого пациент получил смертельное отравление угарным газом", – говорится в сообщении.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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