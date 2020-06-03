ЧП случилось в Боткинской больнице

В Петербурге рано утром вспыхнул пожар. Загорелась Боткинская больница. В результате один из пациентов погиб – об этом со ссылкой на МЧС сообщает РИА "Новости".

Пожар начался в 05:50 на втором этаже четырехэтажного корпуса. Загорелся бокс 11. Пациент отравился угарным газом, рассказали в экстренных службах.

Боткинская больница принимает на лечение больных с коронавирусом. Однако ЧП, как стало известно, произошло в боксе, где находятся пациенты с гепатитом.

Как дополняет РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы, пожар начался из-за того, что больной курил.

"По предварительной информации, в результате курения в постели произошло тление постельных принадлежностей, из-за которого пациент получил смертельное отравление угарным газом", – говорится в сообщении.