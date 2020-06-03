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Ущерб от аварии в Норильске оценили в несколько миллиардов

Ущерб от аварии в Норильске оценили в несколько миллиардов
Фото: Денис Кожевников/ТАСС
Почти все топливо после утечки останется в окружающей среде

Ликвидация последствий происшествия на ТЭЦ-3 в Норильске может обойтись более чем в 6 млрд рублей. Экологический ущерб от разлива дизельного топлива оценили в Гринпис.

После аварии река загрязнена на 20 км, а толщина слоя нефтепродуктов на ее поверхности составляет около 20 см, что в десятки тысяч раз превышает норму. По расчетам экспертов, одни лишь водные объекты пострадали на 6 млрд руб., и это без учета ущерба для почвы и атмосферы.

При этом удастся собрать лишь незначительную часть разлитого топлива, приводит сайт Гринпис слова проектного директора Владимира Чупрова.

Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь считает, что общий ущерб можно оценить в 100 млрд рублей. По его словам, дизельное топливо погружается в верхние слои воды и постепенно опускается на дно, что отличает его от нефти, которая остается на поверхности.

Митволь рассказал Znak, что работы по восстановлению могут занять от пяти до десяти лет: такой масштабной аварии в Арктической зоне не было никогда.

В среду, 3 июня, в Красноярском крае ввели режим ЧС из-за утечки топлива. Об этом сообщили в МЧС России.

Авария в Норильске произошла в пятницу, 29 мая, однако власти узнали о ней лишь спустя два дня. Из-за этого президент Владимир Путин отчитал губернатора Красноярского края. Сейчас в регионе ликвидируют последствия утечки топлива.

Карина СИРАЗОВА

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