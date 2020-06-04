В результате ДТП один человек погиб, пятеро пострадали

В Йошкар-Оле маршрутка влетела в фонарный столб, в результате водитель погиб. Среди тех, кто попал в больницу, оказался ребенок. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

ДТП случилось утром на улице Воинов-интернационалистов. На место происшествия выехали 18 спасателей и шесть единиц техники, уточняет телеканал "360".

Причины аварии выясняются.