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В Йошкар-Оле произошла серьезная авария с маршруткой

В результате ДТП один человек погиб, пятеро пострадали

В Йошкар-Оле маршрутка влетела в фонарный столб, в результате водитель погиб. Среди тех, кто попал в больницу, оказался ребенок. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

ДТП случилось утром на улице Воинов-интернационалистов. На место происшествия выехали 18 спасателей и шесть единиц техники, уточняет телеканал "360".

Причины аварии выясняются.

Анна ШУЛЕПОВА

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