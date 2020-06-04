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В Йошкар-Оле маршрутка влетела в фонарный столб, в результате водитель погиб. Среди тех, кто попал в больницу, оказался ребенок. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.
ДТП случилось утром на улице Воинов-интернационалистов. На место происшествия выехали 18 спасателей и шесть единиц техники, уточняет телеканал "360".
Причины аварии выясняются.
Выступление планируется организовать в уже привычном формате - с экранов телевизоров