В результате инцидента никто не пострадал

Случай с аварийной посадкой вертолета Ми-38 в Подмосковье расследует специальная комиссия. Инцидент произошел на территории села Гжель в Раменском округе.

Агентство городских новостей "Москва" напоминает, что в результате случившегося никто не пострадал. Судно выполняло плановый полет.

Экипаж решился на посадку, потому что зафиксировал повышенную вибрацию одного из двигателей, уточняет "Подмосковье сегодня".