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Случай с аварийной посадкой вертолета Ми-38 в Подмосковье расследует специальная комиссия. Инцидент произошел на территории села Гжель в Раменском округе.
Агентство городских новостей "Москва" напоминает, что в результате случившегося никто не пострадал. Судно выполняло плановый полет.
Экипаж решился на посадку, потому что зафиксировал повышенную вибрацию одного из двигателей, уточняет "Подмосковье сегодня".
Выступление планируется организовать в уже привычном формате - с экранов телевизоров