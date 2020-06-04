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Экстренную посадку Ми-38 расследует комиссия

В результате инцидента никто не пострадал

Случай с аварийной посадкой вертолета Ми-38 в Подмосковье расследует специальная комиссия. Инцидент произошел на территории села Гжель в Раменском округе. 

Агентство городских новостей "Москва" напоминает, что в результате случившегося никто не пострадал. Судно выполняло плановый полет. 

Экипаж решился на посадку, потому что зафиксировал повышенную вибрацию одного из двигателей, уточняет "Подмосковье сегодня"

Полина ЛЕДОВСКИХ

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