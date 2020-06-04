Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
561 новости
В пятиэтажном доме в Ивантеевке произошел взрыв газа, после чего квартира загорелась. Об этом сообщили в МЧС.
Происшествие случилось на улице Смурикова. Хлопок газа выбил окно и разрушил стену между квартирами. Пострадала женщина, еще 30 жильцов эвакуировали.
Пожар, который разгорелся после взрыва, спасатели уже ликвидировали, передает РИА "Новости". Другие подробности происшествия уточняются.
Выступление планируется организовать в уже привычном формате - с экранов телевизоров