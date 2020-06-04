Хлопок разрушил стену и выбил окно

В пятиэтажном доме в Ивантеевке произошел взрыв газа, после чего квартира загорелась. Об этом сообщили в МЧС.

Происшествие случилось на улице Смурикова. Хлопок газа выбил окно и разрушил стену между квартирами. Пострадала женщина, еще 30 жильцов эвакуировали.

Пожар, который разгорелся после взрыва, спасатели уже ликвидировали, передает РИА "Новости". Другие подробности происшествия уточняются.