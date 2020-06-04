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Есть пострадавшие: в подмосковном жилом доме взорвался газ

Хлопок разрушил стену и выбил окно

В пятиэтажном доме в Ивантеевке произошел взрыв газа, после чего квартира загорелась. Об этом сообщили в МЧС.

Происшествие случилось на улице Смурикова. Хлопок газа выбил окно и разрушил стену между квартирами. Пострадала женщина, еще 30 жильцов эвакуировали. 

Пожар, который разгорелся после взрыва, спасатели уже ликвидировали, передает РИА "Новости". Другие подробности происшествия уточняются.

Карина СИРАЗОВА

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