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Солдат-срочник Мухамед Дыгов напал на старшего по званию и постарался его задушить. Суд уже вынес приговор для агрессивного молодого человека.
Солдату назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно. Приговор вынесен по ст. 334 Уголовного кодекса РФ ("Насильственные действия в отношении начальника")
Инцидент произошел в части, расположенной в Чебаркуле. У солдата возник конфликт с военным врачом Травниковым, носящим звание лейтенанта. Дыгов ударил офицера в глаз, затем начал его душить. Драку удалось пресечь другим военнослужащим, пишет URA.RU.
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