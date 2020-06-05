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Ударил и начал душить: солдат-срочник напал на офицера

Молодого человека приговорили к году лишения свободы условно

Солдат-срочник Мухамед Дыгов напал на старшего по званию и постарался его задушить. Суд уже вынес приговор для агрессивного молодого человека. 

Солдату назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно. Приговор вынесен по ст. 334 Уголовного кодекса РФ ("Насильственные действия в отношении начальника")

Инцидент произошел в части, расположенной в Чебаркуле. У солдата возник конфликт с военным врачом Травниковым, носящим звание лейтенанта. Дыгов ударил офицера в глаз, затем начал его душить. Драку удалось пресечь другим военнослужащим, пишет URA.RU

Полина ЛЕДОВСКИХ

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