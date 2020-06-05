Инцидент произошел в жилом доме

На улице Дорожной (район Чертаново) в Москве прогремело несколько взрывов. Инцидент произошел в жилом доме.

По словам очевидцев, возле места случившегося пахнет порохом, уточняет телеграм-канал Baza.

В главном управлении МЧС по Москве подтвердили информацию о том, что один человек погиб в результате случившегося.

Телеграм-канал RT сообщает, что причиной инцидента стал взрыв бытового газа в квартире. На 4 и 5 этажах строение выбило окна. Экстренные службы продолжают работать на месте.