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Пахнет порохом: в Москве прогремело несколько взрывов

Пахнет порохом: в Москве прогремело несколько взрывов
Фото:Максим Слуцкий/ТАСС
Инцидент произошел в жилом доме

На улице Дорожной (район Чертаново) в Москве прогремело несколько взрывов. Инцидент произошел в жилом доме. 

По словам очевидцев, возле места случившегося пахнет порохом, уточняет телеграм-канал Baza. 

В главном управлении МЧС по Москве подтвердили информацию о том, что один человек погиб в результате случившегося. 

Телеграм-канал RT сообщает, что причиной инцидента стал взрыв бытового газа в квартире. На 4 и 5 этажах строение выбило окна. Экстренные службы продолжают работать на месте. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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