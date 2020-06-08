Причиной происшествия стала разгерметизация скважины

В Ненецком автономном округе произошло ЧП. Там, вылилось около 10 тонн нефти. Об этом сообщили экстренные службы.

Как пишет РИА "Новости", площадь загрязнения составила 50 кв м. По информации "Интерфакса", скважина Дюсушевского месторождения разгерметизировалась, но поломку быстро устранили.

Специалисты пытаются попасть к месту происшествия, но вертолет пока не может вылететь из-за плохой погоды.

Напомним, в конце мая в Норильске произошла похожая авария на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании". Тогда из-за проблем с топливным баком на поверхности оказалась 21 тыс. тонн дизельного топлива, которое попало в местные реки.