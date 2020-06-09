Мужчина во время нападения соблюдал меры эпидемиологической безопасности

Необычное ограбление произошло в городе Подольске Московской области. Мужчина, вооружившись скалкой и бельевой веревкой, ворвался в салон сотовой связи и вынес оттуда треть миллиона рублей. При этом преступник был в маске. Очевидно, он старался соблюсти меры эпидемиологической безопасности.

В пресс-службе областного главка МВД объяснили, что мужчина зашел в магазин и попросил менеджера показать телефон. Пока представитель торговой сети искал нужный товар, преступник ударил его скалкой по голове и связал бельевой веревкой. После этого грабитель вытащил деньги из кассы и прихватил несколько телефонов. Общая сумма ущерба составила 340 тыс. рублей.

Злоумышленника уже успели поймать. Им оказался местный житель 34 лет, ранее судимый. Уголовное дело заведено по статье "Разбой", пишет "Подмосковье сегодня".