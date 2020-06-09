Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Грабитель со скалкой вынес из салона сотовой связи треть миллиона

Мужчина во время нападения соблюдал меры эпидемиологической безопасности

Необычное ограбление произошло в городе Подольске Московской области. Мужчина, вооружившись скалкой и бельевой веревкой, ворвался в салон сотовой связи и вынес оттуда треть миллиона рублей. При этом преступник был в маске. Очевидно, он старался соблюсти меры эпидемиологической безопасности. 

В пресс-службе областного главка МВД объяснили, что мужчина зашел в магазин и попросил менеджера показать телефон. Пока представитель торговой сети искал нужный товар, преступник ударил его скалкой по голове и связал бельевой веревкой. После этого грабитель вытащил деньги из кассы и прихватил несколько телефонов. Общая сумма ущерба составила 340 тыс. рублей. 

Злоумышленника уже успели поймать. Им оказался местный житель 34 лет, ранее судимый. Уголовное дело заведено по статье "Разбой", пишет "Подмосковье сегодня".

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 9 июня: четыре знака ждут новые знакомства

Каким знакам в этот день повезет меньше других, читайте в подробном астрологическом прогнозе от "Утро.ру"

Заряд бодрости: свежие анекдоты на 9 июня

Подборка веселых шуток от "Утро.ру" поможет начать день с позитива

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей