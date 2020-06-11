Автоинспектор с многочисленными травмами доставлен в больницу

Сегодня днем в районе Мосфильмовской улицы водитель такси сбил сотрудника ГИБДД, который на мотоцикле преследовал автомобиль с затертыми номерами.

По данным департамента транспорта, таксист не пропустил автоинспектора. Отмечается, что он не заметил мотоциклиста, мчавшегося на высокой скорости. От серьезного удара, сотрудник ГИБДД вылетел с сиденья, перевернулся в воздухе и упал на землю в нескольких метрах от места столкновения.

Мужчина был госпитализирован в Градскую больницу №1 им. Н.И. Пирогова, где ему поставили предварительный диагноз: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, перелом плеча, сообщает "ФедералПресс".

Позже в ГУ МВД РФ по Москве подтвердили, что сотрудник 1977 года рождения из второго спецбатальона ДПС управлял служебным мотоцикле.

"Телеграм-канал" "112" опубликовал кадры аварии и уже пребывания пострадавшего в больнице.

