Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Москве таксист сбил полицейского на мотоцикле

Автоинспектор с многочисленными травмами доставлен в больницу

Сегодня днем в районе Мосфильмовской улицы водитель такси сбил сотрудника ГИБДД, который на мотоцикле преследовал автомобиль с затертыми номерами.

По данным департамента транспорта, таксист не пропустил автоинспектора. Отмечается, что он не заметил мотоциклиста, мчавшегося на высокой скорости. От серьезного удара, сотрудник ГИБДД вылетел с сиденья, перевернулся в воздухе и упал на землю в нескольких метрах от места столкновения.

Мужчина был госпитализирован в Градскую больницу №1 им. Н.И. Пирогова, где ему поставили предварительный диагноз: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, перелом плеча, сообщает "ФедералПресс".

Позже в ГУ МВД РФ по Москве подтвердили, что сотрудник 1977 года рождения из второго спецбатальона ДПС управлял служебным мотоцикле.

"Телеграм-канал" "112" опубликовал кадры аварии и уже пребывания пострадавшего в больнице.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Цымбалюк-Романовская отказалась хоронить Джигарханяна

Сын разбитого инсультом артиста разнес Виталину за скандальные, по его мнению, высказывания

Возлюбленного Бузовой срочно доставили в больницу после ДТП

Парень попал в аварию во время съемок клипа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей