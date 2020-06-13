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В ночь на 13 июня в Казани произошло страшное ЧП. На газораспределительной станции взорвалась цистерна с сжиженным газом. В результате начался факельный пожар, который тушили 199 человек и даже с помощью вертолета Ми-8.
При этом погиб один человек, еще двое пострадали из-за обрушения помещения операторной. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние здания и взрыва резервуара, охладив место возгорания.
Как передает РИА "Новости", двое госпитализированных с ожогами мужчин находятся в состоянии средней степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.
Как отмечает "Интерфакс", сейчас голубое топливо перекачивают в резервуар. Затем пожарные локализуют огонь. В городе введен режим ЧС.
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