Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Взрыв газа и пожар: стали известны подробности ЧП в Казани

Взрыв газа и пожар: стали известны подробности ЧП в Казани
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В городе ввели режим ЧС

В ночь на 13 июня в Казани произошло страшное ЧП. На газораспределительной станции взорвалась цистерна с сжиженным газом. В результате начался факельный пожар, который тушили 199 человек и даже с помощью вертолета Ми-8.

При этом погиб один человек, еще двое пострадали из-за обрушения помещения операторной. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние здания и взрыва резервуара, охладив место возгорания. 

Как передает РИА "Новости", двое госпитализированных с ожогами мужчин находятся в состоянии средней степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. 

Как отмечает "Интерфакс", сейчас голубое топливо перекачивают в резервуар. Затем пожарные локализуют огонь. В городе введен режим ЧС. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Народные приметы на 13 июня: что нельзя делать в день Еремея Распрягальника

Наши предки давали отдых лошадям

Лукашенко нашел замену нефти и газу

В Минск хотят сократить закупки углеводородов за рубежом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей