В городе ввели режим ЧС

В ночь на 13 июня в Казани произошло страшное ЧП. На газораспределительной станции взорвалась цистерна с сжиженным газом. В результате начался факельный пожар, который тушили 199 человек и даже с помощью вертолета Ми-8.

При этом погиб один человек, еще двое пострадали из-за обрушения помещения операторной. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние здания и взрыва резервуара, охладив место возгорания.

Как передает РИА "Новости", двое госпитализированных с ожогами мужчин находятся в состоянии средней степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

Как отмечает "Интерфакс", сейчас голубое топливо перекачивают в резервуар. Затем пожарные локализуют огонь. В городе введен режим ЧС.