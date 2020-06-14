Пассажиров эвакуировали

В Санкт-Петербургском аэропорту "Пулково" столкнулись два самолета. Об этом сообщили очевидцы.

Самолеты не смогли разъехаться за земле и задели друг друга крыльями. Сотрудники МЧС эвакуируют пассажиров рейса U6-391 Санкт-Петербург – Калининград, пишет "Мегаполис".

Второй самолет принадлежит S7 Airlines. Он, по данным "Известий", должен был лететь в Иркутск.



В результате ЧП никто не пострадал. Аэропорт работает в штатном режиме.