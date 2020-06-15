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В Волгограде предотвратили массовое убийство школьников

Подозреваемого подростка задержали

Юноша планировал напасть на школу в Волгограде, но сотрудники ФСБ вовремя его вычислили и поймали. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Как пишет РИА "Новости", сотрудники спецслужбы нашли у подростка самодельную бомбу, холодное оружие и коктейли Молотова. 

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконного создания взрывчатых веществ, но рассматривают возможность добавить к нему пункт о подготовке массового убийства.

Полина ИВАНОВА

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