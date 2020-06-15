Подозреваемого подростка задержали

Юноша планировал напасть на школу в Волгограде, но сотрудники ФСБ вовремя его вычислили и поймали. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как пишет РИА "Новости", сотрудники спецслужбы нашли у подростка самодельную бомбу, холодное оружие и коктейли Молотова.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконного создания взрывчатых веществ, но рассматривают возможность добавить к нему пункт о подготовке массового убийства.