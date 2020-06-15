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Юноша планировал напасть на школу в Волгограде, но сотрудники ФСБ вовремя его вычислили и поймали. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как пишет РИА "Новости", сотрудники спецслужбы нашли у подростка самодельную бомбу, холодное оружие и коктейли Молотова.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконного создания взрывчатых веществ, но рассматривают возможность добавить к нему пункт о подготовке массового убийства.
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