Пострадал один человек

Около 10:40 в МЧС поступило сообщение о взрыве газа. По предварительной информации, судно еще не удалось потушить спасателям.

Предположительно, причиной ЧП называют взрыв газа. Сейчас на место пожара отправлены спасатели, сообщает издание "Невские новости", ссылаясь на источник в МЧС.

По последним данным, при взрыве на патрульном корабле ледового класса "Иван Папанин" пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба Адмиралтейских верфей, передает телеграм-канал "Раньше всех.Ну почти".

Напомним, ранее стало известно, что в список системообразующих предприятий Санкт-Петербурга в период пандемии COVID-19 вошли и "Адмиралтейские верфи".