Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

На Ленинском проспекте в Москве открыли стрельбу

На Ленинском проспекте в Москве открыли стрельбу
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
По предварительной информации, ранено два человека

Стрельбу открыли на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщают РИА "Новости". 

По предварительной информации, ранено три человека – два сотрудника ГИБДД и таксист. 

Все произошло около гостиницы "Салют". Сейчас туда едут дополнительные силы полиции. Злоумышленника уже удалось задержать. По предварительной информации, стрельбу по полицейским открыл мужчина, которого остановили для проверки документов. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Польша добилась от "Газпрома" возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Варшава получит всю сумму переплаты, присужденную арбитражем

СМИ: названо место начала третьей мировой войны

США уже отправили свои ударные группы к месту конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей