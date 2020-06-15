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Стрельбу открыли на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщают РИА "Новости".
По предварительной информации, ранено три человека – два сотрудника ГИБДД и таксист.
Все произошло около гостиницы "Салют". Сейчас туда едут дополнительные силы полиции. Злоумышленника уже удалось задержать. По предварительной информации, стрельбу по полицейским открыл мужчина, которого остановили для проверки документов.
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