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Банду лжеэкстрасенсов разоблачили в Подмосковье

Аферисты предлагали жертвам снять "порчу"

Полиция разоблачила банду лжеэкстрасенсов в столичном регионе. Пятеро человек из банды отправлено под стражу. 

Злоумышленники запустили рекламу своих услуг на местном телевидении. Жертвы звонили по указанному номеру. Оператор предлагал им провести "первичный магический обряд" за 20-25 тысяч рублей. В результате у обратившихся находили "порчу", за снятие которой также требовалось платить. После получения средств преступники переставали выходить на связь.

В настоящий момент аферисты задержаны. Пятерых отправили под стражу, остальных оставили под подпиской о невыезде. Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество", пишет "Подмосковье сегодня"

Полина ЛЕДОВСКИХ

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