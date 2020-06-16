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На военном полигоне под Новосибирском прогремел взрыв

Пострадали четверо военнослужащих

На полигоне под Новосибирском прогремел взрыв. По предварительному заключению экспертов, это произошло из-за грубого нарушения техники безопасности. В результате ЧП травмы получили четверо военнослужащих.

ЧП случилось 15 июня. Сдетонировал капсюль артиллерийского снаряда, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа.

Известно, что у четверых военнослужащих в результате ЧП были травмированы конечности. Их оперативно доставили в госпиталь и оказали необходимую помощь. Сейчас здоровью военных ничего не угрожает.

По предварительным данным, причиной взрыва стало "грубое нарушение требований безопасности на территории полигона", уточняет телеканал "360". По факту произошедшего правоохранительные органы вместе с комиссией Центрального военного округа сейчас проводят проверку. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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