Пьяный таксист насмерть сбил школьницу в Башкирии

Содержание алкоголя в крови водителя превысило норму в 10 раз

Пьяный водитель такси врезался в школьников, шедших за аттестатами. Как сообщают СМИ, одна девятиклассница погибла на месте. Инцидент произошел в селе Иглино, расположенном в 50 км от столицы Башкортостана Уфы.

По информации ProUfu, врачи практически час боролись за жизнь девочки.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Сотрудники обнаружили в крови у водителя 1,7 промилле алкоголя при норме в 0,16. Как передает "СвободнаяПресса", водитель пытался сбежать с места происшествия.

Местные жители сообщили, что ДТП в этом месте не редкость. Они считают, что всему виной – плохое качество дорожного полотна и отсутствие знаков.

Диана ТОЛКАЧЕВА

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