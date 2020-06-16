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В Сергиевом Посаде 63-летний пенсионер выстрелил в знакомого из обреза, находясь в нетрезвом состоянии. Как сообщила пресс-служба регионального СК РФ, мужчину отправили под стражу.
Как говорится в сообщении ведомства, пострадавшего увезли в больницу сразу после инцидента, но врачи не смогли его спасти.
По информации интернет-издания "Подмосковье сегодня", товарищи вместе выпивали, а после поссорились, что и послужило причиной трагедии. По словам соседей нападавшего, пенсионер – замкнутый и агрессивный мужчина, работал таксистом.
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