Россиянина арестовали

В Сергиевом Посаде 63-летний пенсионер выстрелил в знакомого из обреза, находясь в нетрезвом состоянии. Как сообщила пресс-служба регионального СК РФ, мужчину отправили под стражу.

Как говорится в сообщении ведомства, пострадавшего увезли в больницу сразу после инцидента, но врачи не смогли его спасти.

По информации интернет-издания "Подмосковье сегодня", товарищи вместе выпивали, а после поссорились, что и послужило причиной трагедии. По словам соседей нападавшего, пенсионер – замкнутый и агрессивный мужчина, работал таксистом.