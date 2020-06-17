Бампер всмятку: премьер-министр Великобритании попал в аварию

Бампер всмятку: премьер-министр Великобритании попал в аварию
Борис Джонсон. Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
ДТП произошло у стен Парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направлялся 17 июня на своей машине из Парламента по делам, как дорогу неожиданно преградил протестующий, участвующий в акции курдов. В результате машина охраны врезалась в бампер автомобиля политика. 

Об этом сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на представителя офиса Джонсона. При этом никто не пострадал. А премьер-министр спокойно поехал дальше.

Протестующего же якобы задержала полиция, которая судорожно пыталась наладить движение на дороге, пишет издание Express.

Момент аварии опубликовал в "Твиттер" активист Стив Брэй, который находился около места происшествия. 

Полина ИВАНОВА

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