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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направлялся 17 июня на своей машине из Парламента по делам, как дорогу неожиданно преградил протестующий, участвующий в акции курдов. В результате машина охраны врезалась в бампер автомобиля политика.
Об этом сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на представителя офиса Джонсона. При этом никто не пострадал. А премьер-министр спокойно поехал дальше.
Протестующего же якобы задержала полиция, которая судорожно пыталась наладить движение на дороге, пишет издание Express.
Момент аварии опубликовал в "Твиттер" активист Стив Брэй, который находился около места происшествия.
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