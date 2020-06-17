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Поездка по "зеленой" ветке московского метро для 17-летней девушки закончилась печально. В вагоне поезда житель Подмосковья нецензурно к ней обратился, на что она сделала ему замечание. Это разозлило мужчину. Об этом сообщила пресс-служба УВД по столичной подземке.
Как говорится в заявлении ведомства, россиянин минимум дважды ударил девушку и сбежал на одной из станций. Позже его задержали, но отпустили под обязательство о явке.
Как уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", возбуждено уголовное дело о побоях.
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