Мужчина дважды ударил подростка в лицо

Поездка по "зеленой" ветке московского метро для 17-летней девушки закончилась печально. В вагоне поезда житель Подмосковья нецензурно к ней обратился, на что она сделала ему замечание. Это разозлило мужчину. Об этом сообщила пресс-служба УВД по столичной подземке.

Как говорится в заявлении ведомства, россиянин минимум дважды ударил девушку и сбежал на одной из станций. Позже его задержали, но отпустили под обязательство о явке.

Как уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", возбуждено уголовное дело о побоях.