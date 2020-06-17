Мужчина подсыпал младенцу снотворное в смесь

В городе Пушкино перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в том, что он убил своего маленького сына. По версии следствия, мужчина покормил ребенка смесью, куда добавил снотворное, после чего малыш скончался.

Как говорится в заявлении регионального СК, ребенок отравился. Мужчина на допросе сообщил, что не раз подсыпал снотворное, так как ребенок часто плакал, что его раздражало. В этот раз после того, как крохе дали поесть, родители ушли из комнаты.

Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", трагедия произошла летом 2019 года.