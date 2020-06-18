В ДТП пострадали четыре транспортных средства

На 67-м километре Киевского шоссе под Наро-Фоминском сегодня произошла автоавария, в которой пострадали два сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По предварительной версии следствия, водитель такси наехал на служебный автомобиль полицейских, остановившихся на перекрестке для поворота, в результате чего их машина отлетела на полосу встречного движения. Авто стражей порядка столкнулось с "МАЗ", который, в свою очередь, врезался в еще одно транспортное средство.

В ДТП травмы получили только правоохранители, пишет "Подмосковье сегодня".



Таксист был доставлен в следственный отдел для допроса. Его проверят на наличие в организме алкоголя и наркотиков.