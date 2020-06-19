На злоумышленницу завели дело

На Юго-западе столицы случился конфликт, жертвой которого стала ни в чем неповинная собака.

Жительница города гуляла с питомцем, когда у нее случился конфликт с другой проходившей мимо москвичкой и мужчиной. В результате, после перепалки оппонентка взяла собаку породы йоркширский терьер за поводок и ударила два раза головой об землю. Питомец скончался в результате полученных травм, информирует АГН "Москва".

Нападавшую задержал участковый. Она отказалась комментировать свой поступок. На злоумышленницу заведено дело по статье "Жестокой обращение с животными", уточняет "Подмосковье сегодня".