Москвичка до смерти забила собаку незнакомой женщины после ссоры

На злоумышленницу завели дело

На Юго-западе столицы случился конфликт, жертвой которого стала ни в чем неповинная собака.

Жительница города гуляла с питомцем, когда у нее случился конфликт с другой проходившей мимо москвичкой и мужчиной. В результате, после перепалки оппонентка взяла собаку породы йоркширский терьер за поводок и ударила два раза головой об землю. Питомец скончался в результате полученных травм, информирует АГН "Москва". 

Нападавшую задержал участковый. Она отказалась комментировать свой поступок. На злоумышленницу заведено дело по статье "Жестокой обращение с животными", уточняет "Подмосковье сегодня". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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