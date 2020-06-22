На заправке в Керчи произошел взрыв

Есть пострадавшие

Вечером в воскресенье, 21 июня, на АЗС на улице Горького в Керчи произошел хлопок газовоздушной смеси в автомобиле. В результате пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Как передает "Крыминформ" со слов медработников, у людей – ожоги конечностей, их госпитализировали в ближайшую больницу.

Взрыв, по информации журналистов, произошел в время заправки автомобиля.


Татьяна ТРИФОНОВА

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