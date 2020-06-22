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Вечером в воскресенье, 21 июня, на АЗС на улице Горького в Керчи произошел хлопок газовоздушной смеси в автомобиле. В результате пострадали четыре человека.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Как передает "Крыминформ" со слов медработников, у людей – ожоги конечностей, их госпитализировали в ближайшую больницу.
Взрыв, по информации журналистов, произошел в время заправки автомобиля.
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По предварительной версии, ЧП случилось из-за неисправности газового оборудования