В Московской области произошел смертельный пожар

Причиной возгорания могло стать замыкание в проводке

В частном доме на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Богородском округе Московской области произошел пожар. В огне погибла 58-летняя пенсионерка, а также ее семилетний внук. 

Тела погибших спасатели обнаружили во время  тушения огня, сообщает пресс-служба регионального СК.

Следователи, работавшие на месте, считают, что возгорание могло произойти из-за замыкания в проводке. Проводится доследственная проверка, отмечает  "Подмосковье сегодня".


Татьяна ТРИФОНОВА

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