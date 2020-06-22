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В частном доме на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Богородском округе Московской области произошел пожар. В огне погибла 58-летняя пенсионерка, а также ее семилетний внук.
Тела погибших спасатели обнаружили во время тушения огня, сообщает пресс-служба регионального СК.
Следователи, работавшие на месте, считают, что возгорание могло произойти из-за замыкания в проводке. Проводится доследственная проверка, отмечает "Подмосковье сегодня".
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