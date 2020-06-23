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В квартире на севере Москвы нашли пятерых младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. Вместе с ними находились две неизвестные женщины, личности которых сейчас устанавливаются.
Сообщается, что женщины могли быть связаны с суррогатным материнством. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело, – пишет "Подмосковье сегодня".
Как уточняют журналисты, детей обнаружили медицинские работники, когда пришли проверить одного из новорожденных, однако в квартире они заметили и других детей.
По информации СМИ, будущие родители детей сейчас находятся в Китае, откуда не могут вылететь из-за пандемии коронавируса, уточняет Life.
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