Все дети доставлены в больницу

В квартире на севере Москвы нашли пятерых младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. Вместе с ними находились две неизвестные женщины, личности которых сейчас устанавливаются.

Сообщается, что женщины могли быть связаны с суррогатным материнством. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело, – пишет "Подмосковье сегодня".

Как уточняют журналисты, детей обнаружили медицинские работники, когда пришли проверить одного из новорожденных, однако в квартире они заметили и других детей.

По информации СМИ, будущие родители детей сейчас находятся в Китае, откуда не могут вылететь из-за пандемии коронавируса, уточняет Life.



