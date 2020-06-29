Есть пострадавшие: в Москве прогремел взрыв

Есть пострадавшие: в Москве прогремел взрыв
Фото: instagram.com/gkupsc
Сейчас на северо-востоке столицы горят четыре квартиры

В Москве прогремел взрыв в жилом пятиэтажном доме на улице Проходчиков. Как сообщают очевидцы, в настоящий момент горят несколько квартир на третьем этаже. По сообщению журналистов, пострадали семеро человек.

Площадь пожара достигла 150 кв. метров. Причиной произошедшего мог стать взрыв газа, пишет телеграм-канал Mash. Взрыв разрушил внутренние перегородки здания. На месте работают спасатели.

В момент взрыва рядом с соседним подъездом находились люди, которых обсыпало обломками и стеклами, указывает телеграм-канал LIFE SHOT.

По данным Mash, на пятом этаже дома оказалась женщина, которая просит о помощи, поскольку не может выбраться из своей квартиры.

Как сообщает издание "Подъем", один человек в результате взрыва погиб. Сейчас пожар уже потушен, прокуратура начала проверку вопросу качества газового оборудования, установленного в доме. 

Дарья ПЕТРОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей Егоров
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Дарья ПЕТРОВА, а какие "две человека" пострадали? Одно из них ты?
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