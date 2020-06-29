Курс рубля
- Прогнозы экспертов: что будет с валютами в июле
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
В Москве прогремел взрыв в жилом пятиэтажном доме на улице Проходчиков. Как сообщают очевидцы, в настоящий момент горят несколько квартир на третьем этаже. По сообщению журналистов, пострадали семеро человек.
Площадь пожара достигла 150 кв. метров. Причиной произошедшего мог стать взрыв газа, пишет телеграм-канал Mash. Взрыв разрушил внутренние перегородки здания. На месте работают спасатели.
В момент взрыва рядом с соседним подъездом находились люди, которых обсыпало обломками и стеклами, указывает телеграм-канал LIFE SHOT.
По данным Mash, на пятом этаже дома оказалась женщина, которая просит о помощи, поскольку не может выбраться из своей квартиры.
Как сообщает издание "Подъем", один человек в результате взрыва погиб. Сейчас пожар уже потушен, прокуратура начала проверку вопросу качества газового оборудования, установленного в доме.
Наши предки верили, что птицы замолкают и тоже вспоминают святого