Полицейские начали проверку после случаев отравления детей в Подмосковье

Мальчика и девочку доставили в больницу практически одновременно

Полицейские начали проверку по факту отравления двоих детей в Красногорске после информации, которая появилась на сайтах местных СМИ. 

В интернете 28 июня начали писать о том, что двоих детей доставили в больницы. Мальчика привезли в медицинское учреждение с подозрением на отравление нефтепродуктами. Предполагается, что ребенок выпил жидкость для розжига. Есть версия, что он нашел тару в урне и решил, что это газировка. 

Практически следом за ним в больницу поступила девочка. Медики предполагают, что ребенок отравился средством для розжига, пишет "Подмосковье сегодня"

Полина ЛЕДОВСКИХ

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