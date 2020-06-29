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Полицейские начали проверку по факту отравления двоих детей в Красногорске после информации, которая появилась на сайтах местных СМИ.
В интернете 28 июня начали писать о том, что двоих детей доставили в больницы. Мальчика привезли в медицинское учреждение с подозрением на отравление нефтепродуктами. Предполагается, что ребенок выпил жидкость для розжига. Есть версия, что он нашел тару в урне и решил, что это газировка.
Практически следом за ним в больницу поступила девочка. Медики предполагают, что ребенок отравился средством для розжига, пишет "Подмосковье сегодня".
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