После взрыва террорист намеревался сбежать из страны

Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, готовящего теракт во Владикавказе. Заложить бомбу он планировал у одного из административных зданий.

Злоумышленником оказался россиянин 1990 г. рождения. При обыске у него обнаружили компоненты для самостоятельного изготовления взрывного устройства.

По предварительным данным, мужчина является сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ. После совершения преступления он намеревался сбежать на Ближний Восток, чтобы присоединиться к группировке боевиков.

В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации". Вероятно, вскоре ему предъявят обвинения и по статье "Покушение на теракт", сообщили в ведомстве.