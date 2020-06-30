"Сошла с ума прямо во время дежурства": медсестру со смены увезли в лечебницу

Сотрудница больницы угрожала коллегам и поливала пациентов водой из кружки

Медсестру кардиологического отделения забрали в психиатрическую лечебницу прямо со смены. Инцидент произошел в одной из больниц Екатеринбурга. 

Один из сотрудников медицинского учреждения поделился, что медсестра начала вести себя странно во время ночного дежурства. Она начала угрожать коллегам пластиковым ножом и утверждать, что те не доживут до утра. Кроме того, 49-летняя женщина ходила по палатам и полувала пациентов холодной водой из кружки. 

Коллеги вызвали медсестре скорую, чтобы та доставила сотрудницу медицинского учреждения на обследование в психиатрическую лечебницу. URA.RU уточняет, что женщина работала в больнице больше года и была на хорошем счету у руководства. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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