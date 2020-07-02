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Семья с маленьким ребенком 1 июля шла по улице в Красногорске, когда сверху на них упал пакет с мусором, в котором была и стеклянная бутылка. По удар попала четырехлетняя малышка.
После произошедшего девочку доставили в больницу с травмами головы и сделали операцию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Как пишут журналисты, пакет мог сбросить кто-то из мальчиков, которые находились на балконе дома, рядом с которым проходила семья. Инцидент произошел в районе бульвара Космонавтов, полицейским быстро удалось установить, откуда именно был сброшен пакет.
Как указывает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области, все участники произошедшего найдены, мать одного из них пояснила, что четверо детей находились на балконе, когда один из них выбросил мусор с балкона общего пользования на 23-м этаже.
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