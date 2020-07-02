Известного спортсмена нашли мертвым в машине

По информации СМИ, у Дмитрия Дунаева мог оторваться тромб

Тело известного спортсмена нашли в машине на улице Паустовского в Москве. После первичного осмотра следствие заявило, что следов насильственной смерти на нем не обнаружено. 

Как информирует РЕН ТВ, чемпион России среди юниоров в абсолютной весовой категории, призер чемпионатов России, мастер спорта России международного класса Дмитрий Дунаев часто болел. Следствие выдвинуло предварительную версию – что у спортсмена мог оторваться тромб.

Отметим, что месяц назад Дунаев отпраздновал свое 43-летие.



Полина ЛЕДОВСКИХ

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