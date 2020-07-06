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В Дзержинске Нижегородской области МЧС получило сообщение о крушении легкомоторного самолета "Кукурузник" Ан-2. Пока спецслужбы проверяют информацию, свидетели рассказывают о страшном взрыве.
Как передает РИА "Новости", местный житель сообщил о том, что, вероятно, упал Ан-2. Однако спецслужбы, прибыв на предполагаемое место происшествия, следов авиакатастрофы пока не нашли. Информации о пострадавших нет.
Телеграм-каналу "360" стало известно, что очевидцы рассказывают о взрыве и гуле под Дзержинском, а также о том, что они видели черный дым.
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