Очевидцы видели черный дым

В Дзержинске Нижегородской области МЧС получило сообщение о крушении легкомоторного самолета "Кукурузник" Ан-2. Пока спецслужбы проверяют информацию, свидетели рассказывают о страшном взрыве.

Как передает РИА "Новости", местный житель сообщил о том, что, вероятно, упал Ан-2. Однако спецслужбы, прибыв на предполагаемое место происшествия, следов авиакатастрофы пока не нашли. Информации о пострадавших нет.

Телеграм-каналу "360" стало известно, что очевидцы рассказывают о взрыве и гуле под Дзержинском, а также о том, что они видели черный дым.