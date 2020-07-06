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В подмосковном городе Щелково произошло ЧП. Взорвался, по предварительным данным, газ в многоэтажном доме. Об этом сообщила журналистам пресс-служба регионального МЧС.
Хлопок случился на втором этаже, после чего появился огонь, но пожар быстро потушили.
Есть ли пострадавшие, как передает "Интерфакс", пока не известно.
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