Правоохранитель вытащил ребенка из воды и оказал ему первую помощь

Сотрудник ГУ Росгвардии по Московской области стал неожиданным свидетелем трагического инцидента – в сельском пруду чуть не утонул молодой парень. На счастье подростка, мимо прогуливался старший сержант полиции вместе с женой.

Росгвардеец заметил тонущего ребенка и бросился ему на помощь, сообщает пресс-центр Росгвардии.

Как отмечает издание "Подмосковье сегодня", пострадавшему потребовалась госпитализация – молодого человека отвезли в городскую больницу.

Инцидент произошел в деревне Ефремово Владимирской области.