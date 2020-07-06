Росгвардеец случайно спас тонущего подростка

Правоохранитель вытащил ребенка из воды и оказал ему первую помощь

Сотрудник ГУ Росгвардии по Московской области стал неожиданным свидетелем трагического инцидента – в сельском пруду чуть не утонул молодой парень. На счастье подростка, мимо прогуливался старший сержант полиции вместе с женой.

Росгвардеец заметил тонущего ребенка и бросился ему на помощь, сообщает пресс-центр Росгвардии.

Как отмечает издание "Подмосковье сегодня", пострадавшему потребовалась госпитализация – молодого человека отвезли в городскую больницу.

Инцидент произошел в деревне Ефремово Владимирской области. 

Ольга ФЕДОРОВА

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