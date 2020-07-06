Курс рубля
- Доллар по 77: эксперт назвал условие для резкого роста валюты
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Курс доллара резко пошел вверх
573 новости
Сотрудник ГУ Росгвардии по Московской области стал неожиданным свидетелем трагического инцидента – в сельском пруду чуть не утонул молодой парень. На счастье подростка, мимо прогуливался старший сержант полиции вместе с женой.
Росгвардеец заметил тонущего ребенка и бросился ему на помощь, сообщает пресс-центр Росгвардии.
Как отмечает издание "Подмосковье сегодня", пострадавшему потребовалась госпитализация – молодого человека отвезли в городскую больницу.
Инцидент произошел в деревне Ефремово Владимирской области.
Битва за российский газ превращается в битву за суверенитет стран Евросоюза
"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики