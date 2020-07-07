У подозреваемого изъяли гранаты и пистолет

В Астраханской области сотрудники ФСБ поймали местного жителя, который, по предварительным данным, планировал совершить теракт. Как оказалось, задержанный является сторонником запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Спецслужбы нашли у мужчины оружие и запрещенную литературу. Как пишет РИА "Новости", астраханец планировал напасть на административные здания.

Возбуждено уголовное дело.