В Астраханской области предотвратили теракт

У подозреваемого изъяли гранаты и пистолет

В Астраханской области сотрудники ФСБ поймали местного жителя, который, по предварительным данным, планировал совершить теракт. Как оказалось, задержанный является сторонником запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Спецслужбы нашли у мужчины оружие и запрещенную литературу. Как пишет РИА "Новости", астраханец планировал напасть на административные здания.

Возбуждено уголовное дело. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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