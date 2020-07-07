На территории предприятия вспыхнул 25-метровый факел

На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе, который относится к компании "Роснефть", произошел пожар. Сообщается, что, к счастью, жертв и пострадавших нет.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы, на установке по очистке дизельного топлива вспыхнул 25-метровый факел. На место немедленно прибыли спасатели МЧС по Самарской области.

Спустя некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание. По данным "РЕН ТВ", пожару на Сызранском НПЗ был присвоен второй ранг сложности.



