Сергея Фургала обвиняют в совершении особо тяжких преступлений

Главу Хабаровского края, которого ранее задержали силовики, повезли в Москву. Сергея Фургала подозревают в том, что он мог быть причастен к нескольким убийствам.

Так около пяти утра по московскому времени из Хабаровска в Москву отправились два рейса. На борту одного из самолетов якобы может находиться Фургал. Об этом пишет РИА "Новости", опираясь на данные своего источника.

Напомним, главу Хабаровского края задержали накануне. Соответствующие кадры выложили в официальном аккаунте Фургала в "Инстаграм", передает телеканал "360". Под этим постом пресс-секретари уточнили, что утром 9 июля губернатор был задержан около своего дома. Фургал якобы даже не успел временно кого-то назначить вместо себя.

Губернатора подозревают в организации покушения на убийство и причастности к нескольким смертям бизнесменов в Амурской области и Хабаровском крае. Помимо главы региона задержали еще четырех подозреваемых. Скоро Сергею Фургалу будет озвучено обвинение.