В Подмосковье поток воды разрушил две дороги

Полсотни местных жителей пришлось эвакуировать

Река Городянка, проходящая рядом с Рузой, сильно поднялась. Водопропускные трубы не справились с потоком воды, из-за чего произошел разлив. В итоге две дороги оказались полностью разрушены, а две другие частично.

Также из-за потока повреждены пять домов. Местные жители, как сообщают власти, не пострадали, однако несколько десятков человек пришлось эвакуировать.

Сейчас в Рузе идут строительные работы. Предполагается, что дороги будут отремонтированы течение четырех дней.

"Из-за большого потока воды в реке Городянка произошел очень серьезный ее подъем и водопропускные трубы не выдержали",

– цитирует "Подмосковье сегодня" вице-губернатора региона Игоря Трескова.

Пока в округе объявлен режим ЧС. Чтобы избежать более серьезных последствий, газ и электроэнергию отключили.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Бесстыжему Лукашенко потребовали отказать в регистрации

Батька масштабно использует административный ресурс в президентской кампании

Приметы на 9 июля: что нельзя делать в день Давида

Православный календарь сегодня предлагает чтить память Давида Солунского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей