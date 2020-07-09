Полсотни местных жителей пришлось эвакуировать

Река Городянка, проходящая рядом с Рузой, сильно поднялась. Водопропускные трубы не справились с потоком воды, из-за чего произошел разлив. В итоге две дороги оказались полностью разрушены, а две другие частично.

Также из-за потока повреждены пять домов. Местные жители, как сообщают власти, не пострадали, однако несколько десятков человек пришлось эвакуировать.

Сейчас в Рузе идут строительные работы. Предполагается, что дороги будут отремонтированы течение четырех дней.

"Из-за большого потока воды в реке Городянка произошел очень серьезный ее подъем и водопропускные трубы не выдержали",

– цитирует "Подмосковье сегодня" вице-губернатора региона Игоря Трескова.

Пока в округе объявлен режим ЧС. Чтобы избежать более серьезных последствий, газ и электроэнергию отключили.