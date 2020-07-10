Один человек погиб

В поселке Кикнур Кировской области произошла трагедия. Рано утром в многоквартирном доме взорвался газ. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Из-за хлопка обрушились перекрытия первого этажа, говорится в заявлении. Однако пожара не возникло. Жителей дома – 16 человек – эвакуировали. Три человека пострадали, уточнили в телеграм-канале МЧС России.

При этом не известно, отмечает телеканал "360", есть ли люди под завалами, которые разбирают спасатели.